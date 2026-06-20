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Gaziantep'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Fatih İnal (22) idaresindeki 34 RN 5735 plakalı otomobil, Soylu Mahallesi Nizip-Karkamış kara yolundaki kavşakta Ahmet Adıyaman (48) kontrolündeki 27 AVU 764 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Deniz İnal (18) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih İnal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralı İnal'ın Gaziantep Şehir Hastanesine sevki yapılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ailesine teslim edildi.

Kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken, kaza öncesinde ana yolda geri manevra yaptığı belirtilen minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Bu arada, otomobildekilerden birinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi için Nizip'e gittiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, tırın ana yolda seyir halindeyken ara yoldan çıkan otomobile çarpma anı ile kazadan hemen önce ana yolda geri manevra yaptığı görülen minibüs yer alıyor.

Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu
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