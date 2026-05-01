Haberler

Kargo gemisi karaya oturdu

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde saat 08.00 sıralarında karaya oturan gemideki 8 mürettebat, saat 15.30 sıralarında kurtarıldı. Mürettebatın tamamı kurtarıldıktan sonra kıyı emniyetinden görevli bir personel de son olarak çelik halatla gemiden kıyıya ulaştı. Kıyı emniyeti personeli, başarılı geçen kurtarma operasyonunu kutlamak için halatla kıyıya geldiği sırada Türk bayrağı açtı. Kurtarılan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldılar.

Ardacan UZUN-Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

