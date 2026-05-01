Kargo gemisi karaya oturdu

ÇELİK HALATLARLA KURTARMA OPERASYONU

Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı gübre yüklü gemide mahsur kalan 7'si Azerbaycanlı, 1'i Türk olmak üzere 8 kişilik mürettebatı kurtarma çalışmaları sürüyor. Kıyı emniyeti ve sahil güvenlik ekipleri, kıyıdan gemiye uzanan çelik halatlarla mürettebatı kurtarmaya çalışıyor.

Ardacan UZUN-Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

