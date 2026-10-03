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Kargı İlçe Emniyet Amirliği, pazarda dolandırıcılık uyarısı yaptı

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Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, pazar yerinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı içeren broşür dağıttı. Broşürlerde telefon ve internet alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler yer alırken, şüpheli durumlarda 112 Çağrı Merkezi'ne başvurulması istendi.

Kargı ilçesinde vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı.

Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, pazar yerinde vatandaşlara bilgilendirmelerin yer aldığı broşürler dağıttı.

Broşürlerde telefon ve internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

Ekipler, vatandaşları şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA
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