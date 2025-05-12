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Kargı'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kargı'da Trafik Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında Atatürk İlkokulu tarafından düzenlenen etkinlikte, Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri öğrencilere trafik kuralları ve yaya güvenliği hakkında bilgi vererek uygulamalı eğitim gerçekleştirdi.

Çorum'un Kargı ilçesinde Trafik Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Atatürk İlkokulu tarafından organize edilen programda, Kargı İlçe Emniyet Amirliği Trafik Büro Amirliği ekipleri öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler etkinlikte öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği ve trafik işaretleri konularında teorik bilgi verdikten sonra uygulamalı eğitim yaptırdı.

Ekipler eğitimin ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
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