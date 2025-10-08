Haberler

Kargı'da süper dolunay gözlem etkinliği düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde süper dolunay gözlem etkinliği yapıldı.

Çorum'un Kargı ilçesinde süper dolunay gözlem etkinliği yapıldı.

Kargı Şehit Suat Yaşar İlçe Halk Kütüphanesi Bilim Atölyesi ekibince "Dünya Uzay Haftası'" kapsamında düzenlenen etkinlikte katılımcılar, teleskoplarla ayın yüzey detaylarını inceleme fırsatı buldu.

Etkinlikte Bilim Atölyesi Fen Bilimleri Koordinatör Öğretmeni Zeynep Karahasan, katılımcılara ayın oluşumu, evreleri ve gözlem teknikleri hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Kargı halkı da ilgi gösterdi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı

Günlerdir gözaltındaydı! Cehennem Necati hakkında karar verildi
Virginia Fonseca kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu

Kendisini aldatan Real Madridli yıldızı kapının önüne koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.