Kargı'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi
Kargı ilçesinde, 'Korkma Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Hifa Kuzyaka birinci oldu.
Kargı ilçesinde "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.
Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen yarışmada öğrenciler, İstiklal Marşı'nı duygu ve vurguya uygun şekilde seslendirdi.
Yarışmada Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Hifa Kuzyaka birinci oldu.
Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel