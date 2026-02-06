Haberler

Kargı'da İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kargı ilçesinde, 'Korkma Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla gerçekleştirilen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Hifa Kuzyaka birinci oldu.

Kargı ilçesinde "Korkma Gençliğin Ruhu Burada" temasıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması gerçekleştirildi.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen yarışmada öğrenciler, İstiklal Marşı'nı duygu ve vurguya uygun şekilde seslendirdi.

Yarışmada Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Zeynep Hifa Kuzyaka birinci oldu.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler