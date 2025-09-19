Haberler

Kargı'da Gaziler Günü kutlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kargı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kargı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulması ile başlayan programda daha sonra protokol üyeleri tarafından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi.

Programa Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar - Güncel
Bakan Ersoy: Göbeklitepe'de Neolitik Çağ'ın ritüellerine ışık tutacak insan heykeli bulundu

Bakan Ersoy duyurdu! Göbeklitepe'de tarihin seyrini değiştirecek keşif
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.