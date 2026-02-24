Haberler

Kargı'da anasınıfı öğrencileri iftar için yoğurt mayaladı

Kargı'da anasınıfı öğrencileri iftar için yoğurt mayaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında mutfak atölyesinde yoğurt mayaladı.

Çorum'un Kargı ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, ramazan ayı etkinlikleri kapsamında mutfak atölyesinde yoğurt mayaladı.

Kargı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri çerçevesinde, Hacıhamza Şehit Hasan Bahçevan İlkokulu anasınıfı öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde sütün yoğurda dönüşüm sürecini uygulamalı olarak gözlemledi.

Minik öğrenciler, kendi hazırladıkları yoğurdun iftar sofrasında yer alacak olmasının heyecanını yaşadı.

Uygulamalı etkinliklerin öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimine katkı sağladığını bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Ozan Acar
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti

Okullara gönderilen genelge konusunda tavrını belli etti
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki tonlarca altını satmaya hazırlanıyor

Ülke iflas bayrağını çekti! Kasasındaki altınları satmaya hazırlanıyor
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Kabusu yaşadıkları maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir

Hacıosmanoğlu'na "Yürü arkandayım" dedi
MMA dövüşçüsü maçı kazandığına pişman oldu

Maçı kazandığına bin pişman oldu
Ordu ile çatışırken telefonu çıkartıp TikTok'ta canlı yayın yaptılar

Ülkesinin askerine sıkarken telefonu çıkarıp canlı yayın yaptı
Pelin Karahan ile Bedri Güntay boşanıyor! Evleri bile ayırdılar

"Eşime çıplak fotoğraf atıyorlar" demişti! 12 yıllık evlilik bitiyor