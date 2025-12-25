Kocaeli'de kardeşini tüfekle öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kardeşini tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık F.K, sanığın ve maktulün yakınları ile taraf avukatları hazır bulundu.

Söz verilen sanık F.K, kardeşini kasten öldürmediğini, olayın kaza olduğunu ileri sürdü.

Mahkemeden eyleminin öldürmek niyetiyle değerlendirilmemesini isteyen F.K, "Bir insanı öldürecek olsanız vuracağınız bölgeler buralar değildir. Öldürmek isteseydim ambulansı da aramazdım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

?Olay

İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta, F.K'nin tartışma sonucu tüfekle ateş açarak yaraladığı kardeşi İsmail K, sağlık görevlilerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan F.K. tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık hakkında "kardeşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyordu.