Aksaray'da kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Aksaray'da tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren 74 yaşındaki Ş. Yalvaç, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı. Cinayetin ardından Zeki Yalvaç'ın cenazesi kılındı.

Aksaray'da tartıştığı kardeşini silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

Hassas Mahallesi 6722 Sokak'ta dün kardeşi Zeki Yalvaç'ı (59) silahla vurduktan sonra kaçan Ş. Yalvaç (74), Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı, adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Öte yandan Zeki Yalvaç, Somuncu Baba Külliyesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: AA / Aynur Altunışık - Güncel
