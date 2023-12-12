Ağabey eşyalarını izinsiz kullanan kardeşini bıçakladı

İstanbul'da bir ağabey, eşyalarını izinsiz kullandığını iddia ettiği kardeşini bıçakladı. Saldırgan ağabey gözaltına alınırken, yaralanan kardeşin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Küçükçekmece'de eşyalarını izinsiz kullandığını iddia eden ağabey, kardeşini boynundan ve sırtından bıçakladı. Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralanan kardeşin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

EŞYALARINI KULLANIYOR DİYE KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Olay, Kemalpaşa Mahallesindeki 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede 8 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 yaşındaki Fatih Korur, 29 yaşındaki kardeşi Erdi Korur'u eşyalarını kullanmaması konusunda uyardı. Uyarılara rağmen eşyalarını kullandığını gören ağabey kardeşiyle tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüdü ve ağabey Fatih Korur mutfaktan aldığı bıçakla kardeşini boynundan ve omuzundan bıçakladı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Erdi Korur aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. O sırada evde olan aile üyeleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Erdi Korur'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Bıçaklı saldırgan Fatih Korur, Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kardeşini bıçaklayan ağabey cezaevine gönderilirken, yaralanan kardeşin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.