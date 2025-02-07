Kardan Dolayı Hastaneye Gidemeyen Kadına Belediyeden Yardım
Samsun'un Yakakent ilçesinde, kardan dolayı evinde rahatsızlanan 75 yaşındaki Cennet Çağlar, belediye ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde kardan dolayı hastaneye gidemeyen kadın, belediye ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Kırsal Çamalan Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Cennet Çağlar (75), aniden bastıran kar nedeniyle hastaneye gidemedi.
Bunun üzerine Cennet Çağlar'ın eşi Hasan Çağlar, mahalle muhtarını telefonla arayarak eşinin hasta olduğunu bildirdi.
Muhtarın Yakakent Belediyesi Fen İşleri Şefi Volkan Kalyon'a ulaşması üzerine mahalleye belediye ekibi yönlendirildi.
Kadın, mahalleye gelen belediye aracıyla evinden alınarak Bafra ilçesindeki özel bir hastaneye götürüldü.