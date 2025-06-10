Karayollarındaki Yapım ve Bakım Çalışmaları Sebebiyle Ulaşımda Dikkat!
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini açıkladı. Belirtilen yollar üzerinde ulaşıma yönelik kısıtlamalar ve düzenlemeler mevcut.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 39-42. kilometrelerindeki sanat yapıları, kavşak düzenleme ve üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kurtköy-Şile yolunun 12-15. kilometrelerinde Ümraniye ve Yenidoğan kavşaklarındaki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Çanakkale-Çan yolunun 21-23. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Bingöl-Genç yolunun 7-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Trabzon-Rize yolunun 0-1. kilometrelerindeki (100. Yıl Geri Dönüş Kavşağı mevkisi) bağlantı yolu yapım çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Akhisar-Manisa yolunun 43-44, Seydikemer-Söğüt yolunun 52-56. ve Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.