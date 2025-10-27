Karayollarında Trafik Düzenlemeleri ve Çalışmalar Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Muallimköy-Altınova kavşaklarındaki Osmangazi Köprüsü İstasyonu'nun 21 numaralı geniş araç şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nda Hamamçayı Köprüsü'ndeki (Kızılcahamam mevkii) üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikametindeki 1125 metrelik kesim trafiğe kapatılarak, trafik akışı Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın güzergahının bir bölümünde, 13.00-17.00 saatlerinde, patlatmalı yol çalışması yapılacağından trafik akışı Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahı sürdürülecek.

Artvin-Erzurum yolunun 4-55. kilometrelerindeki 32 tünel ve güzergahında yapılacak drenaj sistemleri ve bordür dipleri temizlik çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mersin-Adana istikameti liman köprüsü üzerinde yapılacak derz bakım onarım çalışmaları nedeniyle Mersin-Adana istikameti trafiğe kapatılarak, trafik akışına liman D kapısı çıkışından D-400-18 kara yolundan izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 45-55. kilometrelerinde onarım ve Ankara-Konya yolunun Kulu Bölge Hastanesi-Dinek kavşağındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Pazaryolu-Erzurum yolunun 64-65. kilometrelerinde heyelan önleme çalışması sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.