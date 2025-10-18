Haberler

Karayollarında Bakım ve Onarım Çalışmaları Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

Güncelleme:
Karayolları Genel Müdürlüğü, çeşitli kesimlerdeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarından dolayı trafiğin yavaşlaması ve trafik işaretlerine uyulması gerektiğini bildirdi. Belirtilen bölgelerdeki trafik akışı yönlendirilmekte ve bazı yollar trafiğe kapatılmaktadır.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Avrupa Otoyolu Kumburgaz-Selimpaşa kavşakları 0-1. kilometrelerindeki Kamiloba mevkisinde köprü yapım çalışmaları nedeniyle otoyolun bu kesimi trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer platformdan gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Aydın Denizli Otoyolu'nun 8-14. kilometrelerinde yapılacak üstyapı çalışması sebebiyle 23 Ekim'e kadar Denizli istikameti araç trafiğine kapatılacağından trafik akışı, Aydın istikametinde iki yönlü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki Karabük bağlantı yolu üzerindeki devlet yolu üstgeçit köprüsünde genleşme derzi değişeceğinden, yolun Karabük istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bu nedenle ulaşım, Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden devlet yoluna aktarılıyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerindeki Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım işi kapsamındaki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Konya-Karaman yolunun 17-20. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 10-13. kilometrelerindeki Demirciköy Tüneli bakım çalışmaları sebebiyle tünelin Sinop tarafı trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Ordu-Giresun il sınırı-Piraziz-Giresun yolunun 0-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Piraziz-Giresun yönü trafiğe kapatılacağından ulaşım Giresun-Piraziz istikametinden iki yönlü ve kontrollü şekilde devam ettiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

İnebolu-Kastamonu yolunun 1-4. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatılacağından, ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Güncel

