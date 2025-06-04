Karayazı'daki Kazada Hayatını Kaybeden Aile Van'da Toprağa Verildi

Karayazı'daki Kazada Hayatını Kaybeden Aile Van'da Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden Barış Bakır, eşi Gülnaz ve çocukları Selahattin Çınar Bakır'ın cenazeleri memleketleri Van'da defnedildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde, otomobilin dereye yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Van'da toprağa verildi.

İlçenin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisindeki kazada yaşamını yitiren Barış (35) eşi Gülnaz (23) ile çocukları Selahattin Çınar Bakır'ın (5) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Van'a getirildi.

Cenazeler, İskele Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Seyrantepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kurban Bayramı tatili için Balıkesir'den memleketleri Van'a gelmek üzere yola çıkan Barış Bakır idaresindeki 65 ACA 854 plakalı otomobil, dün Karayazı ilçesinde bağlı Çelikli Mahallesi mevkisinde yoldan dereye yuvarlanmış, kazada sürücü Barış Bakır, araçtaki eşi Gülnaz Bakır (23) ile çocukları Selahattin Çınar Bakır (5) hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Nevzat Umut Uzel - Güncel
19 bin 800 mahkumun tahliyesi için gözler Resmi Gazete'de

Binlerce mahkumun tahliyesi ne zaman başlayacak? Gözler bu adımda
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba

Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi, fiyatı yine de ucuz geldi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Ünlü Şarkıcı Jessie J meme kanserine yakalandı

Ameliyat öncesi son konser! Ünlü isimden yürek burkan açıklama
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Sokak köpekleri parkta oynayan küçük çocuğa saldırdı

Köpeklerin elinde can çekişti, arkadaşları da vahşete şahit oldu
Derya Uluğ sahneye uçarak geldi, 9 kilo ağırlığındaki elbisesiyle şaşırttı

Harbiye sahnesine uçarak geldi, 9 kiloluk elbisesiyle olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.