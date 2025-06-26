Karayazı'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, tarlada ot biçen 51 yaşındaki sürücü İbrahim Kaya'nın kullandığı traktör devrildi. Traktörün altında kalan Kaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

İbrahim Kaya'nın (51) kullandığı 25 KB 885 plakalı traktör, Değirmenkaya Mahallesi'nde tarlada ot biçerken devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Kaya ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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