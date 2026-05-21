CHP Kurultayı'na İptal Kararı... Murat Karayalçın: Bu Durumdan Çıkışın Tek Yolu İvedilikle Kurultaya Gitmektir

(ANKARA) - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararının yanlış ve haksız olduğunu kaydederek, "Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir" ifadelerini kullandı.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar hem yanlıştır, hem haksızdır. Partimizin iradesi, yargı kararları ile değiştirilemez. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde partimizin iktidar yürüyüşü devam edecektir. Partimizin içine sokulan bu durumdan çıkışın tek yolu ivedilikle kurultaya gitmektir" ifadelerine yer verdi.

