Haberler

Karasu'da Karaya Oturan Gemi Kurtarılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı 82 metre uzunluğundaki geminin, hava koşullarının iyileşmesi sonrası kurtarılması planlanıyor.

Karasu açıklarında dün etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle Kamerun bandıralı gübre yüklü gemi kıyıya sürüklenerek, halk plajı kıyılarında karaya oturdu. Durumun bildirilmesi ile bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gemide mahsur kalan 8 kişilik mürettebat, çelik halatlar yardımıyla kıyıya getirildi. Başarılı operasyonla kurtarılan 7'si Azerbaycanlı 1'i Türk mürettebat, hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan geminin kurtarılması için bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın etkisini azaltmasının beklendiği öğrenildi. Uygun hava koşullarının sağlanmasının ardından özel ekiplerin dalış yaparak geminin yüzerlik durumunu kontrol edeceği ve sonrasında duruma göre kurtarma operasyonunun başlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

