Karatay Lavanta Bahçesi, Türkiye'nin En Büyük Lavanta Bahçelerinden Biri Olma Yolunda

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 1 Temmuz'da ziyarete açılan Karatay Lavanta Bahçesi'nin Türkiye'nin en büyük lavanta bahçelerinden biri olduğunu söyledi.

Kılca, Karatay Lavanta Bahçesi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Lavanta Bahçesi'nin bu yıl 5. yılı olduğunu hatırlatan Kılca, "2020'de diktiğimiz fidanlar artık bugün daha da gürleşti, güzelleşti. Bu alanlar bildiğiniz gibi molozların döküldüğü atıl alanlardı. Buraları temizleyerek lavantayla buluşturarak toprağı kazanmış olduk. Üretime dönüştürerek istihdam oluşturmuş olduk. Bu alanları her yıl yüz binlerce ziyaretçi gelip ziyaret ediyor." dedi.

Temmuz boyunca ziyarete açık olan bahçede 4-5-6 Temmuz'da Karatay Lavanta Günleri düzenleneceğini aktaran Kılca, ziyaretçilere sürprizleri olacağını söyledi.

Herkesi Karatay Lavanta Günleri'ne davet eden Kılca, şunları kaydetti:

"4-5-6 Temmuz'da inşallah burası cıvıl cıvıl olacak. Karatay Lavanta Bahçesi'ne temmuz ayı boyunca 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah ziyaretçilerimiz çok güzel vakit geçirecekler. Geldiklerine değecek, gördüklerine değecek bir alan burası. Burada belki görsel olarak bir bölümünü görüyorsunuz ama 340 dönüm tek parça bir lavanta bahçesinden bahsediyoruz. Burada gözlerine inanamayacakları güzelliklere şahitlik edecekler."