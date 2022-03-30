Karatay Belediyespor Kulübü'ne bağlı Atıcılık Takımı sporcuları, kendi kategorilerinde önemli dereceler elde etti

BURSA (Bültenler) - Bu kapsamda Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun Bursa'da düzenlemiş olduğu Skeet Federasyon Kupası müsabakasından Karatay Belediyespor sporcuları üç kategoride madalya ve kupalarla döndü.

Büyük bir çekişmeye sahne olan Skeet Federasyon Kupası'nda Büyük Bayanlar kategorisinde Milli Sporcu Nur Banu Balkancı altın madalya, Yıldız Erkekler kategorisinde genç sporcu Muhittin Can Önür gümüş madalya kazandı. Büyük Erkek takım kategorisinde ise milli sporcular Onur Atak, Salih Hafız ve Ahmet Baran üçüncülük kupasının sahibi oldular.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Atıcılık (Skeet) Takımı'nın elde ettiği söz konusu başarılar dolayısıyla sporcuları, antrenör ve kulüp yöneticilerini tebrik etti. İlçede sportif faaliyetleri daha da artıracaklarını söyleyen Başkan Hasan Kılca, sporun birleştirici ruhunu Karatay'ın tamamına yayacaklarını aktardı.

Hasan Kılca; "Atıcılık Takımımız faaliyetlerine yeni başlamasına rağmen katıldıkları tüm turnuvalardan derecelerle dönerek yüzümüzü ağartıyor. Bizler de başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın daha dinamik ve sağlıklı bir hayat sürmesi için etkinliklerimize her geçen gün bir yenisini ekliyoruz. Bursa'da gerçekleştirilen Skeet Federasyon Kupası'ndan madalya ve derecelerle dönen tüm sporcularımızı, kulüp yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

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