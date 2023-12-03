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Karatay Belediyesi Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Törenleri İçin Hazırlıklara Devam Ediyor

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Karatay Belediyesi, Konya'da yapılacak olan Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için gerekli hazırlıklara başladı. Belediye, restoran, lokanta ve otel gibi işletmeleri denetleyerek turistlerin rahat bir şekilde ağırlanmasını sağlamak için tedbirler aldı.

Karatay Belediyesi, Konya'da 7-17 Aralık'ta yapılacak "Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri" için hazırlıklarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üniversiteler, belediyeler ile çeşitli kurum ve kuruluşların çok sayıda etkinlik yapacağı Şebiarus törenleri için Karatay Belediyesi de gerekli tedbirlerini almaya başladı.

Karatay Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yerli yabancı turistler için şehir merkezinde hizmet veren restoran, lokanta ve otel gibi işletmeleri denetledi.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, yoğun geçecek sürecin Konya esnafı için hayır getirmesini diledi.

Kılca, konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu yıl Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl dönümü Anma Törenleri, 'Vuslat Vakti' ana teması çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Esnafımız da ülkemiz ve dünyanın dört bir yanından şehrimize gelecek misafirlerini ağırlamak için son hazırlıklarını yapıyor. Bu vesileyle tüm esnafımıza işlerinde bol kazançlar diliyorum. Etkinlikler dolayısıyla Konya'mıza gelen misafirlerimize iyi bir ev sahipliği yaparak konuklarımızın rahat ve huzurlu bir hafta geçirmelerini, Konya'yı ve Karatay'ı güzel hatıralarla anmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda gerekli tedbirlerimizi aldık, hazırlıklarımız sürüyor. İlçemizdeki bütün işletmelerin yönetmeliklere uygun ve misafirlerimize en güzel hizmeti sunmak için titizlikle hareket edeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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