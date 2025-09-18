Karatay Belediye Başkanı Kılca, Bosna Hersek'ten gelen şehit annelerini ağırladı

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Bosna Hersek'ten gelen şehit anneleri ve EMMAUS Derneği yöneticilerini misafir etti.

Kılca, Bosna Hersek'in, Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Ziyaretten memnun kaldığını belirten Kılca, şunları kaydetti:

"Gönül coğrafyamızın en güzel diyarı Bosna Hersek'ten gelen şehit annelerimizi ve sivil toplum temsilcilerimizi belediyemizde ağırladık. Kardeşlik bağlarımızı her fırsatta diri tutmak adına Bosna Hersek'te birçok çalışma yürütüyoruz. Annelerimizin ziyaretinde hem bu çalışmalarımızı hem de bölgedeki diğer konuları istişare etme fırsatı bulduk. Ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum."

MFS-EMMAUS Başkan Yardımcısı Elmedin Skrebo, Karatay Belediyesi'nin desteklerinin ve katkılarının kıymetli olduğunu belirterek, "Misafirperverliğiniz ve her zaman yanımızda oluşunuz için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu biliyoruz. İki ülke arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.