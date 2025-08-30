Karasu Nehri'ne Uçan Otomobilden Düşen İlknur Aranıyor

1) NEHRE UÇAN OTOMOBİLDEN SUYA DÜŞÜP KAYBOLAN İLKNUR ARANIYOR /VİDEO EKLENDİ

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde Karasu Nehri'ne uçan otomobilin sürücüsü Eray D. (20) öldü, araçtaki Nazlı K. ise yaralandı. Suya düşen İlknur S. (21), aranıyor.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Aşkale ilçesi Gümüşseren mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü Eray D.'nin kullandığı 25 ADH 366 plakalı otomobil, Gümüşseren mevkisinde yapımı devam eden köprüden Karasu Nehri'ne uçtu. Bölgede çalışan işçiler suya düşen otomobildeki Nazlı K.'yi (22) sağ olarak yaralı halde kurtardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dere kenarında hareketsiz yatar halde bulduğu sürücü Eray K.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otomobilden suya düşüp kaybolan İlknur S.'nin bulunması için arama çalışmaları başlatıldı. Erzurum AFAD ekipleri ve itfaiyeciler, Karasu'da dron kamerasıyla arama yapıyor. Dronla havadan taranan nehri, dalgıçlar da demir çubuklarla arıyor.