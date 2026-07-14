Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

? Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

Karasu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

İlçede düzenlenen operasyonda M.Y'nin (71) tarlası, ikameti ve müştemelatında yapılan aramada, 165 kök hint keneviri ile 581,75 gram esrar maddesi ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı M.Y, tutuklandı.