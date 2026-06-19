Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar ve 40 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılara yönelik çalışma yürütüldü.
Ekiplerce Karasu ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kubar esrar, cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.