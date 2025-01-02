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Karasu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karasu'da Traktör Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan traktör kazasında, 61 yaşındaki sürücü Yaşar G. hayatını kaybetti. Traktör, Kuzuluk Mahallesi Kızılcık yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaşar G. (61) idaresindeki 54 PB 427 plakalı traktör, Kuzuluk Mahallesi Kızılcık yolu mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yaşar G'nin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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