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Karasu'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

Karasu'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde F.C'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kuzuluk Mahallesi'nde F.C'ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın çevre binalara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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