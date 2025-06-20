Karasu'da SUV Araç Yaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Karasu'da SUV Araç Yaya Çarptı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir SUV aracın çarptığı 50 yaşındaki kafe çalışanı Selime Şinas hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü kaçarken, polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde SUV aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yalı Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahil yolunda seyreden, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenmeyen SUV araç, çöp atmak için dışarı çıkan kafe çalışanı Selime Şinas'a (50) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kadın, park halindeki bir aracın altına girdi.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde, Şinas'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan kadının cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, yayaya çarptıktan sonra kaçan aracın sürücüsünü arıyor.

Kaynak: AA / Osman Nevtan Angün - Güncel
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