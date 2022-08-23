Kararan Altınkum sahiline kepçeli müdahale

ISPARTA'daki Eğirdir Gölü'nde, sarı ve parlak görünümü dolayısıyla 'Altınkum' adı verilen plajdaki kumların kirliliğe bağlı kararmaya başladığına dair görüntülerin gündeme gelmesinden sonra sahil, kepçelerle temizlendi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, uygulamanın yanlış olduğunu söyledi.

Eğirdir Gölü'nde uzun yıllardır birçok araştırma yapan, gölün yaşadığı ciddi düzeydeki kirlilik ve su kaybı sorunlarını gündeme getiren TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici'nin, gölün bölgede popüler olan Altınkum Plajı'ndaki kumların kararmaya başladığına yönelik uyarıları sonrası sahile kepçelerle girildi. Altınkum Plajı'nın altın renkli kumullarının, plaja çok yakın bölgeye göl etrafındaki yerleşim alanlarındaki yanmış kömür atıklarının bırakılması ve diğer kirlilik nedenleri yüzünden kararak kömürleştiğine dikkat çeken Dr. Kesici, Eğirdir Belediyesi'ne ait ağır iş makineleriyle sahile girilmesini de eleştirdi. Kesici, "Milyonlarca yıllık geçmişe sahip, neredeyse kum taneciklerinin çapları aynı olan, renginden dolayı 'Altınkum' denen bu tür kumların bakımı ve temizliği tırmıklama araçlarıyla olur ki kum doğal özelliğinde kalsın. Ayrıca gölde kirlilikten dolayı oluşan göllerin müsilajı adını verdiğimiz mikroskobik organizmaların aşırı artması sonucu oluşan kirliliğin temizliğinin de ağ ve el kepçeleriyle yapılması gerekir" dedi.