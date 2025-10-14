Karapürçek'te Sosyal Gelişim Merkezinin Temeli Atıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesince Karapürçek ilçesine inşa edilecek sosyal gelişim merkezinin temeli atıldı.

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, milletin taleplerini yerini getirmek için göreve geldiklerini belirterek, ilçede yapılan çalışmalara değindi.

Alemdar, bir taraftan altyapı ve diğer çalışmaları yürütürken diğer taraftan da sosyal hayata dokunmak istediklerini, çocukların ve gençlerin faydalanabileceği projeler yapmak için çalıştıklarını söyledi.

Merkezin 270 gün sürede tamamlanarak bu eksikliğin ortadan kalkacağını bildiren Alemdar, "Okuma, kongre salonuyla Karapürçek'teki tüm gençlerimize, çocuklarımıza, ailelerimize hizmet vermiş olacak. Bundan sonraki süreçte toplantılarımızı kahvelerde değil, sosyal gelişim merkezimizdeki salonlarda yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Alemdar, uyum içerisinde her ilçeye dokunmaya çalıştıklarını, ayrım yapmadıklarını ve şehrin gelişmesi için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini anlatarak, merkezin hayırlı olmasını temenni etti.

Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, selamla konuşması yaparak emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Çoruhlu, Alemdar ve eski Karapürçek Belediye Başkanı Orhan Yıldırım'a çiçek takdim etti.

Dua edilmesinin ardından katılımcılar, temel atma işleminin başlaması için temsili olarak butona bastı.