Karapınar Nakliyeciler Şoförler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Genel Kurulu yapıldı

Karapınar Nakliyeciler Şoförler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin yapılan olağan genel kurulunda Ahmet Nuri Emekli başkan seçildi.

Kooperatif binasında yapılan seçimlere tek liste ile gidilirken, seçimde gündeme alınan maddeler tek tek oylanarak kabul edildi.

Emekli kendisine verilen destekten dolayı teşekkür etti.