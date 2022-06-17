Karapınar'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karapınar'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
 - Güncelleme:
Karapınar'da üniversite öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Naim Çağlar Diri, yaptığı konuşmada, okulun her geçen gün eğitim kalitesinin arttığını söyledi.

Okulun donanımlı ve alanında uzman akademik personeli olduğunu belirten Diri, SÜ bünyesinde örnek okul olarak gösterilmeye devam ettiğini kaydetti.

Okul birincisi Özge Özmen yaş kütüğüne plaket çaktı. Protokol üyeleri öğrencilere diplomalarını verdi.

Tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

Selçuk Üniversitesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title