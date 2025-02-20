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Karapınar'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Konya'nın Karapınar ilçesinde Erol Uygun'un kullandığı otomobil, kamyonla çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Erol Uygun idaresindeki otomobil, Karapınar - Ereğli kara yolunda M.K'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Uygun'un cenazesi, hastanenin morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
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