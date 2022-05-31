Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor - Haberler

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Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
Karapınar'da organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi veriliyor

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğünce, gençlere organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi verilmeye başlandı.

Karapınar'da Gençlik Merkezi Müdürlüğünce, gençlere organik tarım ve çilek yetiştiriciliği eğitimi verilmeye başlandı.

Karapınar Belediyesi Uğur Mumcu Parkı ile Karapınar Çölleşme ve Erozyon Araştırma Merkezinde proje için tahsis edilen toplamda 14 dekarlık alanda organik tarım ve çilek yetiştiriciliği uygulaması yapıldı.

Karapınar Gençlik Merkezi Müdürü Muhammet Ali Karakul, yaptığı açıklamada, "Proje üç ana girişimcilik eğitiminden oluşmaktadır. Bunlar organik tarım, çilek yetiştiriciliği ve arıcılık eğitimi. Organik tarım ile çilek yetiştiriciliği yanında arıcılık eğitimi de bitkilerin de tozlaşmasına katkı sağlanmış olacaktır." ifadesini kullandı.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka uygulamaya katılarak gençlerle birlikte çilek fidesi dikti.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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