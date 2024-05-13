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Karapınar'da öğrenciler erozyonla mücadele çalışmalarını ziyaret etti

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Karapınar'da bir özel okul öğrenci ve velileri, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Karapınar Şefliği'ni ziyaret etti. Öğrenciler, erozyonla mücadele için bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Görevli Necati Şimşekli, ağacın önemini vurgulayarak doğanın korunmasının önemini anlattı.

Karapınar'da bir özel okul öğrenci ve velileri, Konya Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Karapınar Şefliği'ni ziyaret etti.

Öğrenciler, erozyonla mücadele için bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görevli Necati Şimşekli, "Karapınar'da 1950'li yıllardan beri devam eden ve başarıyla sonuçlanan erozyon mücadelesi, insanların ve özellikle eğitimcilerin ilgisini çekiyor. Bu ziyaretler, ağacın önemini vurgulamak için önemli bir fırsat sağlıyor. Biz de ziyaretçilere, ağacın önemini ve doğanın korunmasının önemini vurguluyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Necati Şimşekli Karapınar Konya Tarım Çevre Eğitim Güncel Haberler

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