Karapınar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi - Haberler

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Karapınar'da "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" paneli düzenlendi

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
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Karapınar'da 'Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu' paneli düzenlendi

Karapınar ilçesinde "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" konulu panel gerçekleştirildi.

Karapınar ilçesinde "Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi" kapsamında "Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli ve Milli Sesi Mustafa Kutlu" konulu panel gerçekleştirildi.

Karapınar Kültür Merkezi'nde, Karapınar İbrahim Gündüz Proje Okulu öğrencileri tarafından panel gerçekleştirildi.

Panelin açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Ünal Cesur, kültür çalışmaları adına önemli ve değerli bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Paneli düzenleyen öğrencilerin Mustafa Kutlu'nun çok sayıda eserini okuduğunu anlatan Cesur, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz yazarımız ile ilgili, düşüncesini, üslubunu ve hayat felsefesini öğrenip dinleyicilere aktardı. Bu genç yaşta sadece bir yazarın çok sayıda kitabını okumuş olmak çok güzel. Bu tür etkinliklerde öğrencilerimizin okuma ve anlama kabiliyetlerini artırdığı gibi yazarlık ruhunda temellerini atıyoruz. Bu etkinlikler yüreklere ufuklar açtığı gibi genç öğrencilerimize de heyecan katmaktadır. Emek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

İbrahim Gündüz, okul müdürü, Milli, Güncel, Haberler

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