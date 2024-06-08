Karapınar'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
Karapınar ilçesinde Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi ve dayanışma mesajları verildi. Yürüyüşe Karapınar Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Karapınar'da Filistin'e destek olmak amacıyla yürüyüş yapıldı.
İlçedeki Anıt Meydanı'nda toplananlar, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek için Sultan Selim Camii önüne kadar yürüdü.
Yürüyüşte, Filistin'de yaşananlar kınandı ve dayanışma mesajları verildi.
Sultan Selim Cami önünde yapılan duanın ardından kalabalık alandan ayrıldı.
Yürüyüşe Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, kurum müdürleri, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.