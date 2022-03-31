Karapınar'da fidan dağıtımı

Orman Genel Müdürlüğü ve Karapınar Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet meydanında vatandaşlara 15 bin adet karaçam ve sedir ağacı fidesinin dağıtımı yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki ağaç dağıtımına Belediye Başkan Yardımcısı Halil Aker, Park ve Bahçeler Müdürü Hakkı Ceyhan katıldı.

Başkan Yardımcısı Aker, "Erozyon yaşan ilçemizde her bir fidanın önemi var. Ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecek." dedi.