Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı - Haberler

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Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı

AA - Fahri Mithat Korkusuz - Güncel
Karapınar'da bir kişinin boğazına tutunan kene çıkarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kenenin ısırdığı kişi, hastaneye başvurdu.

Konya'nın Karapınar ilçesinde kenenin ısırdığı kişi, hastaneye başvurdu.

Kentte, biçerdöver işçisi olarak çalışan Ercan Küçük'ün boğaz kısmında kene fark edildi.

Karapınar Devlet Hastanesi'ne başvuran Küçük'ün boğazına tutunan kene çıkartıldı.

Küçük, gazetecilere, boğazına yapışan keneyi arkadaşının fark ettiğini belirterek, "Keneye hiç müdahalede bulunmadım. Boğazıma tutunan keneyle hastaneye başvurdum. Çıkartılan kene incelenmek üzere kavanoza alındı. İlaç tedavisi yapıldı. Havaların ısınmasıyla bağ bahçede çalışanların dikkatli olmasında fayda var." ifadesini kullandı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Güncel

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