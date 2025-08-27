Karapınar'da Başarılı Öğrencilere Ödül Töreni Düzenlendi

Karapınar Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başarıları nedeniyle öğrencilere ödül verdi. Kaymakam Öztürk ve Belediye Başkanı Önal, gençlere destek sözü verdi.

Karapınar Belediyesince Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarında başarılı olan öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Karapınar Millet Bahçesi'ndeki Millet Kafe'de gerçekleştirilen programda konuşan Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, gençlerin başarısının ilçenin gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Başarıya giden yolun disiplinli çalışmadan ve azimden geçtiğini anlatan Öztürk, öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal ise gençlerin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Eğitim alanındaki desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya ve AK Parti Karapınar İlçe Başkanı Ahmet Ersoy ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel
