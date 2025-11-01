Karamürsel Muhtarlar Derneği'nin Yeni Hizmet Binası Açıldı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel Muhtarlar Derneğinin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

4 Temmuz Mahallesi'ndeki dernek binasının açılışında konuşan Vali Aktaş, dernek üyelerine çalışmalarında başarılar dileyerek, yeni hizmet binasının hayırlı olmasını diledi.

Karamürsel Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Akbaş da mahallelerdeki hizmetlerin daha koordineli ve verimli şekilde yürütülmesini hedeflediklerini söyledi.

Muhtarlar arasındaki dayanışmayı, birlik ve beraberliği artıracak bu adımın ilçe adına önemli kazanım olduğunu vurgulayan Akbaş, emeği geçen ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kovanağzı sahilinde izinsiz yapılar tahliye edildi

Kandıra'da Kefken Mahallesi Kovanağzı sahilinde izinsiz olarak yapılan yapı ve eklentilerin tahliye edildiğini bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, kamuya ait kıyı alanı üzerinde ahşap ve demir direklerle yere sabitlenmiş 20 iskele ve çekek yerinin mevzuata aykırı şekilde inşa edildiği tespit edildi.

Kıyıların herkesin serbest kullanımına açık olması ve bu alanlarda özel mülkiyet veya kullanım hakkı oluşturulmasının mümkün olmaması nedeniyle söz konusu yapıların tahliyesine ve alanın doğal haline döndürülmesine karar verildi.

Kandıra Kaymakamlığı koordinesinde ilgili kurumların işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, izinsiz yapı ve müştemilatlar kaldırıldı.

Denetim ve kontrol çalışmalarının yasal mevzuat çerçevesinde devam edeceği belirtildi.