Karamürsel Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisi, Belediye Kültür Merkezi'nde protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Müdür Bahar Kaplan Yavuz, hayat boyu öğrenmenin önemine vurgu yaptı. Sergi 4 gün ziyarete açık olacak.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamürsel Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bahar Kaplan Yavuz, yaptığı konuşmada, yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yavuz, öğrenmenin yaşının olmadığını, insanın kendini geliştirme yolculuğunun hayat boyu devam ettiğini ifade ederek, "Halk eğitim merkezleri olarak bizler, okuma yazmadan mesleki eğitime, kültür sanattan spora, el sanatlarından dijital becerilere kadar çok geniş bir alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Özellikle kadınlarımızın, gençlerimizin ve dezavantajlı bireylerimizin eğitim yoluyla güçlenmesi, üretime, istihdama ve sosyal hayata daha aktif katılması bizler için ayrı gurur kaynağıdır." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı serginin açılış kurdelesi, protokol üyelerince kesildi.

Törene, Kaymakam Kemal İnan, eşi Sedef İnan, Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, eşi Buket Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Küçükdoğru, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 4 gün ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA / Melih Palas
