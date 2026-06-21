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Karamürsel'deki plajlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Karamürsel'deki plajlarda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
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Hava sıcaklığının 28 derece olduğu Karamürsel'de vatandaşlar, mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında serinlemeye çalıştı. Ulaşım kolaylığı nedeniyle yoğun ilgi gören plajlarda tatilciler deniz, güneş ve piknik keyfi yaptı.

Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Karamürsel'de vatandaşlar, hafta sonunda mavi bayraklı Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında serinlemeye çalıştı.

Ulaşım kolaylığı dolayısıyla ilçenin mavi bayraklı plajları yoğun ilgi görüyor.

Çevre ilçeler ile Karamürsel'den gelen tatilciler, plajlarda güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

Serinlemek için denize girmek isteyenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar plaj boyunca yer alan yeşil alanlarda piknik yaptı.

Sıcaktan bunalan tatilcilerin bir kısmı denize girerken, bazıları ise kumsalda ailesiyle vakit geçirdi.

Kaynak: AA / Melih Palas
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