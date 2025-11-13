Karamürsel'de Erik Ağaçlarının İkinci Kez Çiçek Açması Dikkat Çekti

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde erik ağacı çiçek açtı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede bazı erik ağaçlarının aynı yıl içinde ikinci kez çiçek açtığı görüldü.

Bahçesindeki erik ağacı çiçek açan Halit Dinç (88), AA muhabirine, iklim değişikliği nedeniyle mevsim sıcaklıklarının değiştiğini belirterek, "40 yıldır bahçemde meyve ağacı yetiştiriyorum. İlk defa kasım ayında erik ağacının çiçek açtığını gördüm. Aynı yıl ikinci defa çiçek açmasına şaşırdım." diye konuştu.