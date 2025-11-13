Karamürsel'de Erik Ağaçlarının İkinci Kez Çiçek Açması Dikkat Çekti
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bazı erik ağaçları aynı yıl içinde ikinci kez çiçek açtı. Bahçesindeki erik ağacının çiçek açmasını şaşkınlıkla karşılayan bir çiftçi, iklim değişikliği konusunda endişelerini dile getirdi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ilçede bazı erik ağaçlarının aynı yıl içinde ikinci kez çiçek açtığı görüldü.
Bahçesindeki erik ağacı çiçek açan Halit Dinç (88), AA muhabirine, iklim değişikliği nedeniyle mevsim sıcaklıklarının değiştiğini belirterek, "40 yıldır bahçemde meyve ağacı yetiştiriyorum. İlk defa kasım ayında erik ağacının çiçek açtığını gördüm. Aynı yıl ikinci defa çiçek açmasına şaşırdım." diye konuştu.
