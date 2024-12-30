Karamürsel 100. Yıl Meslek Lisesi Öğrencileri Hyundai Fabrikasını Ziyaret Etti

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, Hyundai'nin İzmit'teki fabrikasını gezdi.

Makine Teknolojisi Bölümü'nde eğitim gören 25 öğrenci ve öğretmenleri, gerçekleştirilen teknik gezide araç üretim süreçlerini görme fırsatı buldu.

Okul müdürü Sabit Mehmet Limon, öğrencilerin okulda öğrendikleri teorik ve pratik bilgilerin, üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını yerinde görme şansı elde ettiklerini belirtti.

Otomobil fabrikalarındaki çalışma ortamı kuralları ve iş güvenliği tedbirleri hakkında da bilgi edindiklerini anlatan Limon, okullarından mezun olan öğrencileri fabrikada görmenin de kendilerini gururlandırdığını ifade etti.