Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buluşmaya dakikalar kala duyurdu! Altılı masa liderlerinden biri Saraçhane'ye gitmiyor

Güncel Haberler

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırmıştı. Buluşmanın başlamasına dakikalar kala sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, planlanmış ve ertelenme şansının olmadığını ifade ettiği hastane randevusu nedeniyle buluşmaya katılamayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, karar kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Gelişmeler sonrası dün Saraçhane'de bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün de altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırdı.

KARAMOLLAOĞLU, BULUŞMAYA KATILAMAYACAK

Buluşma öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceden planlanan ve erteleme şansının olmadığı hastane randevusunu gerekçe göstererek Saraçhane'deki buluşmaya katılamayacağını duyurdu.

"HERKESE CANIGÖNÜLDEN SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, Saraçhane buluşmasına son anda katılamayacağını duyurdu

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Temel Karamollaoğlu Ekrem İmamoğlu Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

GERÇEKÇİ...!!!!!:

Vallahi İmamoğlunu şimdi takdir ettim hadi gelin diyor, meral hanımdan tutun masada ne kadar siyasetçi varsa tıpış tıpış çağırdığı yere gidiyor, bir komutla bu kadar siyasetçiyi bir araya toplayan adam iş yapar beyler, ADAMIN HAKKINI VERİN

Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title