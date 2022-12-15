Buluşmaya dakikalar kala duyurdu! Altılı masa liderlerinden biri Saraçhane'ye gitmiyor

YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırmıştı. Buluşmanın başlamasına dakikalar kala sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, planlanmış ve ertelenme şansının olmadığını ifade ettiği hastane randevusu nedeniyle buluşmaya katılamayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerinden sonra YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, karar kesinleşirse siyasi yasaklı olacak. Gelişmeler sonrası dün Saraçhane'de bir konuşma yapan İmamoğlu, bugün de altılı masayı oluşturan liderlerle birlikte saat 16.00'da Saraçhane'de olacaklarını açıklayarak herkesi desteğe çağırdı.

KARAMOLLAOĞLU, BULUŞMAYA KATILAMAYACAK

Buluşma öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, önceden planlanan ve erteleme şansının olmadığı hastane randevusunu gerekçe göstererek Saraçhane'deki buluşmaya katılamayacağını duyurdu.

"HERKESE CANIGÖNÜLDEN SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Paylaşımında Karamollaoğlu, "Önceden planlanan ve tehir etme durumumuzun olmadığı bir hastane randevum nedeniyle Saraçhane'de gerçekleştirilecek anlamlı programa katılamıyorum. Orada bulunan herkese canıgönülden selamlarımı iletiyorum. Hepimizin ortak talebi: Önce Adalet, Her daim Adalet, Herkese Adalet!" ifadelerini kullandı.