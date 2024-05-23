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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim Başkanlığında Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

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Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında muhtarlar toplantısı düzenlendi. Vali Sarıibrahim, toplantıda muhtarlara teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.

Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında, muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Sarıibrahim, Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda düzenlenen programda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki eli, gözü ve sesi muhtarlardır. Ayrıca muhtarlar mahalle ve köy ahalisinin devlet nezdindeki temsilcileridir. İlimizin her mahallesinde ve köyünde vatandaşlara hizmet verecek kıymetli muhtarları tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıya, Başyayla Kaymakamı Gizem Karlıca, Sarıveliler Kaymakamı Merve Gülsüm Kütük, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Alkan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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