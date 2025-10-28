Haberler

Karaman Valisi Çiçekli'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, güçlü devleti ve üretken milletiyle dimdik ayakta olduğunu belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, Karamanımıza değer katmak için geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomiden tarıma, eğitimden sanayiye, kültürden turizme kadar her alanda gelişen, üreten ve büyüyen bir Karaman için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha nice yüzyıllara birlikte ulaşmayı diliyorum."

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
Altay Tankı envantere girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her ay 8 Altay tankı üretilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

10 gündür hastanede! Ateşi düşmüyor ağrıları artıyor
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç

Altay tankı sahaya iniyor! Türk mühendislerden vurucu güç
Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!

Hırsızlar telehandler kullanarak ATM çaldı!
Ünlülerin yılbaşı tarifesi ortaya çıktı! En çok kazanan isim Hadise oldu

Yılbaşı sahnesi cep yakıyor! Tek gecede kazanacağı rakam belli oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Aileye bir darbe daha! Kan tüccarları 'Minguzzi' isminin patentini aldı

Minguzzi ailesine bir darbe daha! Kan tüccarları sonunda bunu da yaptı
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.