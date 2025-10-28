Karaman Valisi Çiçekli'den, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçekli, mesajında, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü milletçe kutlamanın gurur ve sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin, güçlü devleti ve üretken milletiyle dimdik ayakta olduğunu belirten Çiçekli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla, Karamanımıza değer katmak için geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Ekonomiden tarıma, eğitimden sanayiye, kültürden turizme kadar her alanda gelişen, üreten ve büyüyen bir Karaman için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm İstiklal kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitleri ve kahraman gazileri saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum. Tüm hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde daha nice yüzyıllara birlikte ulaşmayı diliyorum."